Jurgen heeft z'n opa Walter nooit gekend, maar nu speelt hij de oorlogsrevue die opa in 1945 schreef

De Reuselse revue was een groot succes in de jaren na de oorlog

Ze waren in het archief gedoken om onderzoek te doen naar Reusel in de oorlog, toen ze een bijzondere ontdekking deden, een script van een revue geschreven in 1945. Martien Borgmans van de Heemkundewerkgroep Reusel: "Het was echt een juweeltje om te vinden. Het is tenslotte een totaal Reuselse productie." Het stuk is uit de mottenballen gehaald, in een nieuw jasje gestoken en wordt nu ter herdenking aan de bevrijding nogmaals opgevoerd.

Donderdagavond is het een van de laatste keren dat de hele cast samen repeteert. In de paardenbak van een manege is het decor gebouwd en daar staan acteurs netjes in te zingen. “Ik speel boer Piet”, vertelt Jurgen van Veldhoven. “Toen ze me vroegen, heb ik meteen ja gezegd. Het bleek dat mijn opa Walter het stuk had geschreven. Ik heb hem nooit gekend, maar ik vind het fantastisch om dan nu wel in zijn toneelstuk te spelen. Dat maakt het wel bijzonder.”

En we duiken nie mèr onder!

Reusel had het zwaar in het oorlog, althans aan het eind van de oorlog. Martien: “In het begin merkte je er in Reusel eigenlijk niet zoveel van, maar aan het eind is hier flink gevochten. De bevolking is weggevlucht. De kern was totaal weggeslagen en de kerk lag helemaal in puin. En om geld op te halen voor de wederopbouw van de kerk hebben drie Reuselse mannen toen het initiatief genomen om een revue te schrijven met de naam: Zang en spel voor kerkherstel."

En met succes. Want de revue werd allereerst opgevoerd in Reusel, maar bleek zo’n groot succes dat ze op tournee gingen door Brabant. Tot 1953 is het stuk opgevoerd. Uiteindelijk wisten ze 30.000 gulden bij elkaar te spelen, wat voor die tijd een heel groot bedrag is. “Dat is ongeveer hetzelfde als nu een half miljoen”, zegt Martien. “En van dat geld hebben ze de kerk weer kunnen herstellen.”

Intriest verhaal

"In het stuk wordt in een stuk of twaalf taferelen de tijd oorlogstijd beschreven", aldus Borgmans. "Er wordt de draak gestoken met de Duitsers die naar Engeland willen varen. Het gaat over smokkelen, de blijdschap als de Tommy's binnenkomen en sterke verhalen over onderduikers."

Zoals een revue betaamt is het een luchtig stuk, maar er is natuurlijk ook een serieuze ondertoon. "Dat is tijdens de repetitie eigenlijk wel zoeken geweest.", vertelt regisseur Rita Scheelen. "De muziek is lichtvoetig terwijl we toch een intriest verhaal vertellen. Maar ik denk dat we een goed compromis hebben gevonden. Maar ik ben ervan overtuigd dat mensen met een goed gevoel naar huis gaan."

Het stuk heet nu 'En we duiken nie mèr onder!' En wordt eind september en begin oktober zes keer opgevoerd. Alle voorstellingen zijn al uitverkocht.