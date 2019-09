'Mohammed Ihattaren stal opnieuw de show bij effectief PSV tegen Sporting Portugal'

PSV is de groepsfase van de Europa League goed begonnen. De Eindhovenaren versloegen in eigen stadion Sporting Portugal, vooraf gezien als sterkste opponent in groep D. Het werd 3-2. PSV deed daarmee ook vertrouwen op voor de topper in de eredivisie van zondag tegen koploper Ajax.

Bekijk hieronder de analyse van clubwatcher Job Willemse en lees verder.

Slordige beginfase

PSV leek af te stevenen op een eenvoudige overwinning. Na een slordige beginfase van beide elftallen, sloeg de thuisclub bij de eerste kans direct toe. Mohamed Ihattaren stuurde, van ver op eigen helft, Donyell Malen de diepte in. De spits liet opnieuw zien aan een kleine kans genoeg te hebben. Malen kapte naar binnen en schoot de bal via een verdediger van Sporting via de binnenkant van de paal in het doel: 1-0.

Ook de tweede kans van de Eindhovenaren werd omgetoverd tot een doelpunt, toen Sporting-verderdiger Coates de bal zelf in het eigen doel gleed.

Bekijk hieronder de reactie van Jeroen Zoet op de slordige beginfase van zijn ploeg en lees verder.

Na een benutte strafschop van Sporting voor rust bracht PSV de marge kort na rust weer op twee doelpunten. Timo Baumgartl scoorde uit een hoekschop van Ihattaren: 3-1. PSV viel daarna terug en invaller Pedro Mendes bracht in de 82e minuut met een fraai schot uit de draai de spanning terug: 3-2.

Reddingen Zoet

Maar PSV kon doelman Jeroen Zoet bedanken dat het niet meer doelpunten moest incasseren. De goalie van de Eindhovenaren redde in het tweede bedrijf meerdere keren op pogingen van de Portugezen, al was Zoet zelf na afloop niet zo lovend over zichzelf. "Ik kan nooit tevreden zijn over een wedstrijd waarin ik twee goals om de oren krijg", zegt Zoet.

Bekijk hieronder de reactie van Pablo Rosario over zijn vormdip van de afgelopen weken: "Ik weet dat ik niet goed heb gespeeld."