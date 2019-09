Zo gaat migrantenhotel Ada in Sint Willebrord er uitzien, 'All inclusive met fitness en sauna'

Het nieuwe hotel, dat de naam Ada krijgt, telt straks zo'n negentig kamers. De kamers zijn uitgerust met televisie en luxe badkamer. Ook komen er in en bij het hotel sportfaciliteiten, een sauna, een restaurant en een supermarkt. Het hotelgedeelte en het restaurant zijn openbaar en voor iedereen beschikbaar. Zo staat in de plannen te lezen.

Oude pand blijft staan

Van de winkel, die in het verleden veel bekendheid had in de regio, blijft het oude gedeelte staan. De nieuwbouw, bestaande uit twee verdiepingen, wordt daartegenaan gezet. Op het terrein dat langs de parallelweg van de A58 ligt, komen voldoende parkeerplaatsen en veel groen.

Een impressie van het nieuwe hotel Ada in Sint Willebrord.

Het hotel is straks 24 uur per dag goed beveiligd. Toegang is alleen mogelijk met een pasje. "We hanteren een zerotolerancebeleid. Alcohol en drugs zijn absoluut niet toegestaan", zegt een woordvoerder van het uitzendbureau vrijdag tegen Omroep Brabant. "Een prominente Willebrorder zal ook dagelijks als conciërge in het pand aanwezig zijn."

Steeds meer vraag arbeidskrachten

All In Flex wil graag een grotere huisvesting voor haar werknemers, omdat de vraag naar arbeidskrachten in de regio nog altijd stijgt.

Het uitzendbureau heeft dagelijks zo'n 800 arbeidsmigranten aan het werk in West-Brabant. Zij werken onder meer in de logistiek en de foodsector zoals distributiecentra, slachthuizen en chocolade- en koekjesfabrieken.

Informatieavond

Dinsdagavond presenteert het uitzendbureau de plannen in gemeenschapshuis De Lanteern aan de inwoners van Sint Willebrord. Daarbij zijn naast de directeur van het uitzendbureau ook de architect, de makelaar en de beheerder van het nieuwe complex aanwezig.

Voormalig warenhuis de Partijhal waar het hotel moet komen. (Foto: Robert te Veele)

De uitnodiging die de directie voor de informatieavond heeft laten verspreiden, zorgt voor kritische geluiden onder de bewoners van het dorp. Op Facebook is de pagina 'Anti Arbeidershotel Partijhal' opgericht en de lokale afdeling van de PVV heeft raadsvragen gesteld.

'Angst ongegrond'

De woordvoerder van het uitzendbureau noemt het 'angst voor het onbekende'. "We willen zo transparant mogelijk zijn. Daarom gaan we ook met de inwoners in gesprek." Met tachtig aanmeldingen van belangstellenden voor de informatieavond zijn alle stoelen bezet.

De werknemers van All In Flex werken al jaren in de gemeente Rucphen en wonen daar in huurhuizen. Met de komst van het hotel, gaan ze op een centrale plek wonen waar meer sociale controle is. "Bovendien zorgen wij er ook voor dat de druk op de plaatselijke huurmarkt eraf gaat. Met de komst van het hotel komen meer huurhuizen vrij die vervolgens terug kunnen naar de jonge Willebrorder", legt de woordvoerder uit.

Restaurant

Ook benadrukt hij dat een soortgelijk concept al een tijdje in Steenbergen draait. "Daar zien we zelfs dat de inwoners gebruik maken van de supermarkt en het restaurant bij het hotel. Hoe mooi is het als dat straks in Sint Willebrord ook gebeurt."

Wat het uitzendbureau betreft, mag het sterrenhotel in Sint Willebrord er morgen al staan. Maar of de plannen daadwerkelijk doorgaan, hangt mede af van de gemeente Rucphen.

Nog wat stappen te gaan

Een woordvoerster van de gemeente laat desgevraagd weten dat de initiatiefnemers volgens de procedure eerst met de omgeving in gesprek moeten gaan. Dat gebeurt dus dinsdag. Daarna zal het college het dossier in behandeling nemen. Uiteindelijk is het aan de gemeenteraad om te beslissen of van het terrein een hotellocatie gemaakt kan worden.