Griezelen en bootjevaren in het donker: dit zijn onze weekendtips

Lichtsloepenparade in Breda (zaterdag)

Vooral op de Bredase singels is het zaterdagavond gezellig, tipte Irma de Hoon ons. Tijdens de Lichtsloepenparade gaan watersportliefhebbers nog een keer dit seizoen over het Bredase water. De meesten doen dat niet in een simpel bootje met wat lampjes. De afgelopen jaren is de Lichtsloepenparade uitgegroeid tot een optocht met allerlei drijvende bouwsels met verlichting.

Een van de deelnemers aan een eerdere Lichtsloepenparade | foto: organisatie Lichtsloepenparade

Voor een tientje per boot vaar je mee. Je moet je wel van tevoren inschrijven. Geen boot? Ook geen probleem. Naar de boten kijken is ook heel leuk. Er wordt om 19.00 uur verzameld. Een uurtje later gaan ze varen. De bootjes komen onder meer langs het Chasséveld en de Nieuwe Haven.

Zelf meegevaren en benieuwd hoe het er in zijn geheel uitzag? Kijk maandag naar Zinderend Zuiden. Daarin zie je vanaf 18.12 uur een reportage van de Lichtsloepenparade in Breda.

Kleding-, boeken- en platenmarkt in Helvoirt (zaterdag)

Als je nou op zoek bent naar die ene plaat van die zanger van dat bandje waar je vroeger in de discotheek op danste, kan je dat album misschien wel vinden op de 76e Kleding-, boeken- en platenmarkt in Helvoirt. Zaterdag kan je tussen 10.00 en 15.00 uur in de Oude School (Kastanjelaan 12 ) in Helvoirt neuzen in duizenden boeken, platen, cd’s, dvd’s.

De toegang is gratis. De opbrengst van de kledingmarkt gaat harmonie Kunst Adelt. Die gaan er kleding en instrumenten van kopen. Het geld wat op de boeken- en platenmarkt wordt opgehaald is dit keer bestemd voor de aanleg van de nieuwe Belevingstuin achter de appartementen aan het Hofpad. Als je dit weet, klinkt die plaat die je op de markt hebt gekocht misschien wel extra lekker.

Deel van de poster om de 76e markt aan te kondigen

Open Dag Nederlandse Wijngaarden in Brabant (zaterdag en zondag)

Misschien klinkt hij nog wel beter op de bank, onder het genot van een goed glas wijn. Waar en hoe die wijn wordt gemaakt, ontdek je op de Open Dag van de Nederlandse Wijngaarden.

Vijftien Brabantse wijngaarden doen mee. Op de meeste wijngaarden ben je vanaf 11.00 uur welkom. De toegang is gratis. Wijngaard De Santspuy doet vaker mee aan de Open Dag. Zo konden mensen tien jaar geleden ook rondstruinen op de wijngaard.

Tunafestival in Eindhoven (vrijdag, zaterdag en zondag)

Spaanse studentenmuziekgroepen maken komend weekend de Eindhovense binnenstad nóg gezelliger. Tijdens het Tunafestival is er een muzikale kroegentocht (vrijdag), een muziekconcours (zaterdag) en een afsluitende toegift.

Op vrijdag is er vanaf 20.00 uur muziek. Zaterdag en zondag gaat het al om 15.00 uur los. Je kan in Eindhoven gratis en voor niks van de muziek genieten. De binnenstad is het best bereikbaar met de fiets en het OV. Je auto kan je in verschillende parkeergarages aan de rand van het centrum kwijt.

Horrornight in Gemert (zaterdag)

Is griezelen meer jouw ding, dan kan je dit weekend misschien wel het best naar Gemert gaan. Daar organiseert Horrorteam Gemert zaterdag de Horrornight. Je loopt alleen (vanaf 16 jaar), met een groepje of onder begeleiding (kinderen tussen 12 en 16 jaar) door het bos. Voor 7,50 euro kan je de tocht maken.

Vanaf 19.00 uur kan je je melden aan de Energieweg 9 in Gemert. Een uurtje later vertrekt de eerste groep. Het beste is om met de auto of de fiets te komen. Bussen 155 en 123 stoppen wel in de buurt maar dan moet je nog een kwartiertje lopen.

Tips?

Organiseer je een evenement of ga je ergens naartoe en vind je dat de rest van Brabant ook moet komen, laat het ons weten. Stuur, net als Irma de Hoon deed, een mailtje met informatie over het evenement naar evenementen@omroepbrabant.nl en misschien kiezen we jouw evenement wel uit als een van de tips van de week!