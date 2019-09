'Geluidsoverlast is gewoon marteling, de normen kloppen gewoon niet'

Voor het eerst kun je live de geluidsmeting van een evenement in Eindhoven volgen. Vrijdagavond is Ameezing Eindhoven, het meezingevenement op het Stadhuisplein. Op de website van de gemeente kun je precies volgen hoe hard het geluid is en wat er is toegestaan. De Eindhovense werkgroep Zinloos Lawaai ziet geen heil in deze nieuwe maatregel. “De geluidsnormen kloppen gewoonweg niet”, aldus Tammo Wuite. “Het is gewoon marteling.”

Wuite maakt zich al langere tijd druk over geluidsoverlast. Hij zit in een werkgroep met een aantal bezorgde burgers die allemaal veel overlast ervaren van geluid van evenementen. “Waarom moet ik wakker liggen in mijn bed als het Levenslied is. Ik woon op een kilometer afstand en moet luisteren naar dat geboenk, geblèr en gebrul. Ik kan er niet voor kiezen om er niet naar te luisteren. Dat is ook een methode die ze in Amerika toepassen en dan heet het marteling”, aldus Wuite.

Bassen

Zijn werkgroep is natuurlijk wel geïnteresseerd in de geluidsmetingen, maar ze weten ook dat het eigenlijk niet veel uitmaakt. Zo heeft Peter Keeris veel last van feesten in het Beursgebouw. “Ik lig vaak tot vijf of zes uur wakker door de bassen die overal doorheen dreunen. Ik heb wel een geluidsmeter hier gehad, maar die bassen pikt die meter helemaal niet op.”

Wuite: "De normen kloppen gewoonweg niet. Je moet niet naar de decibellen kijken, maar naar de overlast die je veroorzaakt. Die normen zijn om excessen te voorkomen, maar nu worden ze standaard helemaal opgevuld.”

Rechtszaak

De werkgroep won al eens een rechtszaak over een wob-verzoek om de klachten over geluidsoverlast openbaar te maken. En ze gaan waarschijnlijk binnenkort weer naar de rechter. “Dan gaan we een evenement uitzoeken, waarschijnlijk het Levenslied of Sneakerz, en dan gaan we bezwaar maken tegen de vergunning. We gaan dan door tot aan de hoogste rechter. Welk evenement maakt niet eens zoveel uit, het gaat dan vooral om het principe”, aldus Wuite. "We hopen dan hetzelfde voor elkaar te krijgen als ze in Oss bij de kermis is gelukt."