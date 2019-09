Ruud Hermans: 'Ik heb ineens 113 aanvragen voor huiskamerconcerten, sinds mijn zege in The Voice!'

"Dit was 'the icing on a cake'." Tilburger Ruud Hermans moet zaterdagochtend nog even bijkomen van het winnen van The Voice Senior, de talentenjacht naar de beste zanger of zangeres op leeftijd, die RTL de afgelopen weken uitzond. "Het is een heksenketel."

De uitslag van de talentenjacht werd pas vrijdagavond laat bekendgemaakt. Na de uitzending van The Voice, in de talkshow Beau. "Het was heel heftig", blikt Hermans terug in het Omroep Brabant-radioprogramma Lekker Weekend.

"Iedereen stond te wachten, iedereen maakt kans... Maar het was echt super. Mijn zoon en zijn vrouw waren aanwezig en ook wat vrienden mochten erbij zijn. Mijn dochter was in Spanje met vrienden en heeft het vanuit daar allemaal gevolgd. Ik vind het heel erg leuk voor hen en mijn kleindochter. En voor mezelf. Dit is een extra stapje."

'Mijn Instagram en telefoon ontploffen'

Hij merkt zaterdagochtend pas goed wat zijn overwinning heeft losgemaakt. "Ik ben een heel rustige man, maar mijn Instagram en mijn telefoon ontploffen allemaal, joh", lacht hij. "Zaterdagavond heb ik twee interviews en ik zit in de uitzending van Boulevard."

Hermans was de laatste jaren vooral druk met huiskamerconcerten. "Die zijn uitverkocht en ik heb nu, sinds vrijdagavond, ineens 113 aanvragen staan! Dat is niet normaal."

Naar buiten gaan

Na negen jaar dit gedaan te hebben, had Hermans het voornemen om volgend jaar weer eens 'naar buiten te gaan'. Dat idee had ik al voordat ik in contact kwam met The Voice. Ik had in de schouwburg in Tilburg een datum in optie, in oktober volgend jaar. Maar nu is alles een heksenketel."

Hij gaat met zijn band op tournee door heel Nederland. Ze doen met 'Back in Town' twaalf theaters aan. "Dat gaat gewoon lukken en dat vind ik zo tof!"