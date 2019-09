'De zon schijnt en houdt er niet meer mee op vandaag', maar na het weekend wordt het minder

"Het wordt 's middags 24 graden. Dat is een hoge temperatuur voor deze fase van het jaar, de 'bijna-herfst'", vertelt Bouwman. "Daarbij staat er een oostelijke wind. Die is matig van kracht."

Ook zaterdagnacht is het helder, maar dan koelt het minder af dan de afgelopen nachten. Het blijft bij een graad of 10, 11.

Klapper

"Zondag beginnen we ook met een heleboel zonneschijn", vertelt Bouwman. "Maar dan zien we in de loop van de dag de bewolking een beetje toenemen. Misschien dat er in de middag al een enkel buitje ontstaat, maar die buien verwacht ik vooral in de avond. Daar kan dan ook een onweersbui bij zitten."

Voor die buitjes uit wordt het 25 graden, misschien zelfs 26. "Dus nog een keer een zomers warme dag, om met een klapper het weekend af te sluiten."

Uitbundig

Na het weekend wordt het allemaal iets minder qua temperatuur. "We blijven begin volgende week zo'n beetje bij de 19 of 20 graden hangen. Wel wordt het wat wisselvalliger, vooral na maandag. Misschien dat we het maandag nog droog houden, maar dinsdag en woensdag gaan er wel een paar buitjes ontstaan. De zon komt er dan wat minder door. Wel af en toe, maar niet meer zo uitbundig als deze zaterdag."