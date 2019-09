Verwarde en bebloede Rotterdammer veroorzaakt ophef in en rond station Breda

Een 19-jarige Rotterdammer veroorzaakte zaterdagochtend ophef in en rond het station in Breda. Hij beroofde een vrouw, probeerde een man te beroven en verzette zich hevig toen agenten hem aanhielden.

De politie werd rond zes uur gewaarschuwd omdat de man bebloed en verward bij het station rondliep.

Erg dronken

Toen de agenten daar aankwamen, hoorden ze dat de verdachte had geprobeerd een man te beroven. Een paar minuten later kwam een vrouw naar de agenten toegelopen. Zij vertelde hen dat zij daadwerkelijk door hem was beroofd.

Toen agenten de man wilden aanhouden, verzette hij zich hevig en schold hij een agente uit. Hij was volgens de politie erg dronken. Of hij ook drugs had gebruikt, wordt onderzocht.

Gesneden

De politie houdt er rekening mee dat man bloedde, omdat hij zich eerder in de avond gesneden had aan glas.