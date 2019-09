'Een grote ravage', dief plundert broodjeszaak en jat tientallen blikjes drinken

MAARHEEZE -

Het was flink schrikken voor eigenaresse Marian Mayloo toen ze zaterdagochtend haar broodjeszaak Locomotion Diner in Maarheeze wilde openen. Een dief had vlak daarvoor zijn slag geslagen en nam onder meer tientallen blikjes drinken mee. "Alles was overhoop gehaald." Een 35-jarige man uit Budel is aangehouden en zit vast.