Deze mensen ruimen jouw troep op: ook in Brabant is het World Cleanup Day [FOTO'S]

Tilburg, Eindhoven, Breda: overal in Brabant zijn initiatieven tijdens World Cleanup Day. De Helmondse Burgemeester Elly Blanksma toonde zich vanochtend trots. “Chapeau voor hun inzet!”, zo sprak ze op Twitter over de bewoners rondom het Weverspark. “Samen gaan we voor een schone en opgeruimde stad.”

De vergaarde buurtbewoners organiseerden een speciale ‘wijkschoonmaakactiedag’. ’s Ochtends ontvingen zij uit de handen van de burgemeester een attentiebord, met daarop het verzoek je eigen troep vooral je eigen troep te houden.

In Tilburg doken de mensen op het afval. Letterlijk, duikers hebben bij de Baars ruim 100 kilo rotzooi uit het water geruimd. Daar was geen burgemeester bij aanwezig, maar Duikschool DiverAd en duikvereniging Wa'vis, da ge bedankt zijt, da witte.

De troep en de leden van duikschool DiverAd en duikvereniging Wa'vis .

Geldrop

Ook in Geldrop waren ze er al vroeg bij zaterdagochtend, zoals op de foto's te zien is. In totaal deden er daar vijftien mensen mee aan de actie, goed voor twintig vuilniszakken vol afval. Er werden vooral sigarettenpeuken, blikjes energiedrank, bierblikjes en afval van McDonald’s gevonden.

Dat laatste is vooral markant omdat het residu van de fastfoodgigant werd geruimd op de Helze en in de kasteeltuin. Ten opzichte van de McDonald’s is dat zo’n beetje aan de andere kant van de stad. Het IVN Geldrop, dat de actie organiseerde, spreekt van een succes en wil de afvalruimingsdagen vaker houden.