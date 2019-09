Dit is de weg naar de bevrijding in 1944: Duitsers bieden stevig weerstand

Het is een week waarin ontzettend veel gebeurd in Brabant. Op 23 september zijn er bij Son opnieuw landingen. De toestellen brengen voorraden en manschappen. De versterking is nodig want de Duitsers bieden stevig weerstand inmiddels.

Op 24 september is er een Duitse aanval bij Veghel. Vanuit Schijndel en Eerde rukt kampfgruppe Chill op. Doel is om de Corridor te doorbreken en de opmars te frustreren. De geallieerden komen meteen in actie maar slagen er niet in de aanval af te slaan. 45 uur lang is de weg bij buurtschap Koevering geblokkeerd. Operatie Market Garden loopt vast.

Brabant behouden

In Berlijn geeft Hitler het bevel om Noord-Brabant koste wat kost te behouden om Antwerpen te kunnen beheersen.

Bij Vlierden voeren de Duitsers een soort wanhoopsaanval uit. Bij gebrek aan materieel vallen ze aan... op paarden. Daarmee is het mogelijk de laatste cavaleriecharge van de Tweede Wereldoorlog. 40 paarden blijven dood achter.

Mislukking

25 september is de dag dat Market Garden is mislukt. Bij Arnhem besluiten de geallieerden tot de terugtocht. Ruim 2000 militairen steken in de nacht van 25 op 26 september de Rijn over. Market Garden is hier voorbij. Delen van Oost-Brabant en Zuid-Gelderland zijn en blijven bevrijd. Maar de grote opmars naar Duitsland is er niet van gekomen.

Engelse militairen worden door Duitse militairen als krijgsgevangene afgevoerd tijdens de Slag om Arnhem. | Foto: NIHM

Een dag later gaat de Corridor wel weer open. De Duitse blokkade heeft dat 45 uur geduurd. Het is een van de oorzaken van het falen van Market Garden. De geallieerden bevrijden nog wel een aantal plaatsen, zoals Oss en Heesch.

Tips

In Brabant wordt deze week uitgebreid stilgestaan bij de ontwikkeling in de bevrijding Een herdenking, tentoonstelling of een evenement rondom de bevrijding bezoeken? Dit zijn onze tips:

Death Valley De Peel

De oorlog veranderde voorgoed het leven van veel mensen. De ontelbare verhalen uit De Peel, ontstaan tijdens de Tweede Wereldoorlog, worden tijdens het project Death Valley De Peel verteld. Je ziet het in Museum Klok & Peel aan de Ostaderstraat 23 in Asten.

Volwassen betalen 10 euro om Museum Klok & Peel bezoeken. Kinderen mogen voor half geld naar binnen. Ga je met je gezin? Dan is de familiekaart van 25 euro misschien een slimme keuze. Het museum is dinsdag t/m vrijdag van 09.30 tot 17.00 uur open. Op zaterdag, zondag en maandag mag je vanaf 13.00 uur naar binnen.

Bevrijdingsceremonie

In Helmond vieren ze dinsdag de bevrijding, dan precies 75 geleden. De aandacht wordt speciaal gericht op de kinderen in Brouwhuis, wat betekent vrijheid voor hen?

De Bevrijdingsceremonie Brouwhuis is van 18.30 – 19.30 uur op het Louis Donkersplein in Helmond.

Vliegtuigen boven Veldhoven

Bevrijding Veldhoven

Ook in Veldhoven wordt uitgebreid stilgestaan bij 75 jaar bevrijding. Dat doen ze onder meer door een expositie van bijzondere tekeningen en schilderijen. Ze zijn tijdens Market Garden gemaakt door soldaten. Je kan ze bekijken in de expo-ruimte De Verdieping. Daar kom je tijdens openingstijden via Bibliotheek Veldhoven. Entree is gratis.