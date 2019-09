Bloemenzee bij herinneringsmonument in Oss: 'Dat zijn nog eens veel mooie bloemen, hè papa?'

Ontroerd kijkt Marcel naar alle bloemen die rond het monument liggen. Hij legt aan zijn twee jonge kinderen uit dat de vlindertjes in het boek symbool staan voor de bij het Stintongeluk overleden kinderen Dana, Liva, Fleur en Kris.

Marcel Moonen met zijn gezin bij Vlinderboek (Foto: Imke van de Laar)

Kris was een vriend van de familie. Marcel: "De vader van Kris en ik zijn al heel lang collega's. Daar is een goede vriendschap uit ontstaan. Kris was bijna net zo oud als onze dochter Isa. We hebben veel mooie momenten samen gedeeld."

Vol ontzag kijken ze samen naar de bloemenzee die voor het monument is ontstaan. "Dat zijn nog eens veel mooie bloemen, hè papa?", zegt Isa dan.

Spiderman

Zelf heeft Isa (6) ook bloemen meegenomen. Het zijn rode gerbera's. Isa legt uit: "Ik heb ze zelf uitgekozen. Ik wilde graag rode bloemen voor Kris kopen, want hij hield heel erg van Spiderman. En die is rood."

Isa legt een bosje bloemen bij het monument voor Kris

Zo kan je altijd ergens naartoe

Marcel en zijn vrouw waren vrijdag ook bij de onthulling van Vlinderboek. Zaterdagochtend zijn ze terug, om het monument ook met hun kinderen te kunnen bekijken. "We vonden het gisteren te druk om de kinderen mee te nemen. Nu kunnen we in alle rust rondkijken en een bosje bloemen brengen. Dat is heel fijn en mooi."

Marcel vindt het fijn dat er nu een speciale plek is om te herdenken. "Het is een prachtig monument dat past bij wat er gebeurd is. Ik denk dat het heel belangrijk is dat er nu een herinneringsmonument is. Ook voor andere ouders die een kind verloren hebben Zo kan je toch altijd ergens naartoe."

Op de vraag of hij nog vaak naar het monument zal gaan, antwoordt Marcel: "Ik denk het wel. Zeker op de datum waarop het spoorongeluk gebeurd is, 20 september. Die datum vergeet ik nooit meer."

Het was de hele dag druk bij het monument. Iedereen had zo zijn eigen reden om daar te zijn. Bekijk hier de video.