Let op: A58 meerdere nachten dicht vanwege werkzaamheden aan brug bij Oirschot

BEST -

Verkeer op de A58 moet komende week in de avonden en nachten rekening houden met problemen op de A58. Rijkswaterstaat voert dan onderhoudswerkzaamheden uit aan de brug over het Wilhelminakanaal bij Oirschot. Dit is om de zoveel tijd nodig. Vanwege deze werkzaamheden worden delen van de weg afgesloten.