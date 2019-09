Tom was verslaafd aan pijnstillers totdat zijn vrouw zei: 'als je nu niet stopt, ga ik bij je weg'

Jarenlang slikte Tom Verhaar (50) uit Oss de verslavende pijnstiller Oxycodon om zijn zenuwpijnen te onderdrukken. Hij hoefde maar te bellen en het herhaalrecept lag klaar. Binnen de kortste keren kon hij niet meer zonder. Inmiddels is hij op eigen kracht afgekickt. Zondagmiddag vertelde hij in KRAAK. over de impact van zijn verslaving op zijn leven en dat van zijn gezin.

Tom heeft een auto-immuunziekte en reuma en moet in verband hiermee de nodige operaties ondergaan. Die zorgden voor enorme zenuwpijnen die hij onderdrukte met Oxycodon, een morfineachtige pijnstiller. Dit medicijn ligt nu onder vuur omdat het (zwaar) verslavend blijkt te zijn. Tom weet er alles van en was er tot aan afgelopen zomer slecht aan toe.

Van 10 naar 220 milligram per dag

“Ik kwam weer uit een operatie waar ik zenuwpijn aan overhield die maar niet weg wilde gaan. Zenuwpijn is verschrikkelijk, alsof je hele lijf in brand staat. Oxycodon zorgde ervoor dat ik die pijn niet meer voelde en in een roes kwam. En dat voelde prettig. Ik slikte 10 milligram, maar op een gegeven moment werkte die hoeveelheid niet meer. Uiteindelijk zat ik op 220 milligram per dag en kon ik niet meer zonder", beschrijft hij.

Het was zwaar voor zijn vrouw en kinderen, Tom was zichzelf niet meer. "Ze zijn door een helse tijd gegaan. Ik was vaak boos, schreeuwde veel. Ik wilde alleen nog maar die roes voelen en begon steeds vroeger op de dag met het innemen."

Mijn vrouw dreigde bij me weg te gaan

Het ging van kwaad tot erger totdat zijn vrouw hem een ultimatum stelde. "Afgelopen zomer zei ze: 'als je er nu niet mee stopt, ga ik bij je weg'. Mijn vrouw en kinderen zijn alles voor mij, maar ik voelde ook hoe ik mijn lijf aan het kapotmaken was", vertelt Tom. Het ultimatum van zijn vrouw bleek dé wake-up call te zijn die hij nodig had. Hij ging hulp zoeken.

Hulpinstanties geven niet thuis

Tom: "Je gaat Instanties bellen. Zoals de revalidatiekliniek, waar ik al een keer eerder was afgekickt. Daar was een wachttijd van een jaar! Maar die tijd had ik niet, want dan zou mijn vrouw allang bij me weg zijn. Bij verslavingsklinieken Novadic zeiden ze dat ik niet bij hun moest zijn, maar bij de pijnpoli die me de Oxycodon had voorgeschreven. Bij de pijnpoli wensten ze me succes met het afkicken..."

Omdat er nergens hulp voor hem was, besloot Tom zelf een plan en afbouwschema te maken. "En dat was zwaar, heel erg zwaar. Maar ik heb het helemaal zelf gedaan. Na acht weken was ik clean. En dat ben ik nog steeds."

Een boek

En nu heeft Tom een missie. "Ik leefde door mijn verslaving aan Oxycodon regelmatig op het randje. Ik heb als een zombie, als een junk, een heroïnejunk op bed gelegen En dan dacht ik vaak: ik wil niet meer. Daarom ga ik een boek schrijven over mijn ervaringen. Ik hoop dat ik daarmee mensen kan helpen, al zijn het er maar een paar."