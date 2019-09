Bizar protest: stop de duivenmoord bij het kleiduivenschieten

Hoewel de naam misschien doet vermoeden dat er op echte duiven wordt geschoten, is dit absoluut niet het geval. Schutters schieten namelijk op een schijfje van klei die door een machine wordt weggeschoten, met schieten op duiven heeft het helemaal niets te maken.

Sport wint (weer) aan populariteit

“De sport is groeiende. Mensen die toch al schieten, stappen meer en meer over naar het kleiduivenschieten. Dat doen ze omdat het veel dynamischer is dan op een kaartje schieten.” Natuurlijk preekt Piet Vuurens van schietvereniging ’t Schijfke voor eigen parochie, maar dat het ledenaantal van deze schietclub uit Altena, in rap tempo toe neemt is ook een feit. “Momenteel hebben we rond de 150 leden, waaronder ook veel jongeren.”

Wedstrijden worden gehouden op een perceel landbouwgrond

Al jaren strijdt de club voor een eigen schietbaan, maar tot nu toe worden wedstrijden in Altena gehouden op een perceel landbouwgrond. Bij de wedstrijd in Werkendam werd zaterdag geschoten op een akker waar de uien daags daarvoor waren geoogst. De toeloop was er niet minder om. “Iedereen krijgt 25 kleiduiven. Hoe meer je er raakt, hoe hoger je score”, legt voorzitter Martin Kramer uit. "Simpeler kan bijna niet en we schieten ook nog eens met milieuvriendelijke patronen. En de klei, ja dat is klei."

LEES OOK: Op zoek naar wereldtalent kleiduivenschieten in Boekel

Kleiduivenschieten is ook een olympische sport, maar in Tokyo 2020 zijn we er waarschijnlijk (weer) niet bij. “Internationaal tellen we niet echt mee op dit moment”, zegt Vuurens.

Een paar meter verderop wordt er weer een duif uit de lucht geschoten. “Van klei”, benadrukt Vuurens. “Waar hebben we het over? Duivenmoord...”