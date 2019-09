Twee mensen zijn zaterdagavond op de Gerrit van de Veenstraat in Oss met een pick-up op iemand ingereden. Het slachtoffer sprong net op tijd aan de kant maar werd daarna door de twee belagers alsnog mishandeld.

De verdachten zijn aangehouden.

De politie is op zoek naar getuigen van wat ze omschrijven als 'poging tot doodslag/ zware mishandeling'. In het bijzonder wordt gezocht naar 'twee meiden en een jongen' die in een Volkswagen zaten, vlakbij de plek waar het incident plaatsvond.