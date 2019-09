Twee mannen in pick-up rijden opzettelijk in op man en mishandelen hem

De politie heeft de mannen van de pick-up vlak na het incident aangehouden. En is op zoek naar getuigen van 'poging tot doodslag of zware mishandeling'. In het bijzonder wordt gezocht naar 'twee meiden en een jongen' die in een Volkswagen zaten, vlakbij de plek waar de aanrijding was.

Het slachtoffer heeft wat hoofdletsel opgelopen, maar is niet buiten westen geraakt en hoefde ook niet naar het ziekenhuis te worden gebracht, zo laat de politie weten.