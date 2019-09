'Ihattaren maakte weer veel indruk en nam PSV op sleeptouw tijdens gelijkspel tegen Ajax'

PSV en Ajax hebben elkaar in evenwicht gehouden. De confrontatie tussen de beste ploegen van de eredivisie eindigde in een gelijkspel in het Philips Stadion. De Eindhovenaren kwamen halverwege de tweede helft op achterstand, topscorer Donyell Malen bezorgde PSV met zijn zevende doelpunt van het seizoen een gelijkspel.

Bekijk hieronder de analyse van PSV-watcher Job Willemse en lees daarna verder.

Indrukwekkende Ihattaren

PSV mocht gezien het spelbeeld niet klagen over het gelijkspel, Ajax had de betere kansen. De thuisploeg gokte op de snelle counter die het in huis heeft, maar echt gevaarlijk wist het op die manier niet te worden.

Het meeste gevaar kwam via jongeling Mo Ihattaren. De zeventienjarige spelmaker nam PSV op sleeptouw. Een fraaie vrije trap werd door Ajax-goalie André Onana met moeite uit het doel gehouden. En na een panna bij Nicolas Tagliafico gaf hij na een mooie kapbeweging een perfecte voorzet op Bruma, de Portugees schoot de bijna niet te missen kans echter naast het doel van Ajax. Denzel Dumfries en Cody Gakpo zijn blij dat het talent in hun ploeg speelt.

Bekijk hieronder de reacties van Dumfries en Gakpo over Ihattaren en lees verder.

Gelijkspel

Uiteindelijk was het Malen die, zoals al vaker dit seizoen, belangrijk was met een doelpunt. Hij poetste de 0-1 van Quincy Promes weg. Oog in oog met Onana bleef hij een klein kwartier voor het einde van de wedstrijd rustig en schoof hij de bal binnen.

Een uitslag waar trainer Mark van Bommel wel mee kon leven. "Het was een vermakelijke wedstrijd. Een topwedstrijd in Nederland en misschien ook daarbuiten. Natuurlijk had ik graag gewonnen. Maar als je puur naar het voetbal kijkt, was het een aardige wedstrijd."