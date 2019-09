Grote problemen na ongeluk bij bedrijventerrein Ekkersrijt in Son voorbij, op/afrit is weer open

SON -

Een vrachtwagenchauffeur is zondagnacht met zijn truck tegen de vangrail gereden bij de op/afrit van bedrijventerrein Ekkersrijt in Son. Dit is ook de afrit van de A50 richting de Kennedylaan in Eindhoven. Vanwege dit ongeluk werden de op/afrit en meerdere rijstroken van Best richting Son tot elf uur maandagochtend afgesloten.