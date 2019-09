Grote problemen rond bedrijventerrein Ekkersrijt in Son, oprit tot tien uur dicht na ongeluk

SON -

Een vrachtwagenchauffeur is zondagnacht met zijn truck tegen de vangrail gereden bij de oprit van bedrijventerrein Ekkersrijt in Son. Dit is ook de afrit van de A50 richting de Kennedylaan in Eindhoven. Vanwege dit ongeluk is de oprit en zijn meerdere rijstroken van Best richting Son afgesloten. Een inspecteur van Rijkswaterstaat meldt dat de oprit tot zeker tien uur maandagochtend dicht blijft.