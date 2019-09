Jongeren buiten levensgevaar na nemen van xtc-pillen bij jeugdzorginstelling

De jongeren - van wie er drie daadwerkelijk bij Koraal De la Salle wonen - werden met spoed naar ziekenhuizen in de omgeving gebracht. Eén van hen was er volgens een politiewoordvoerder 'slecht aan toe'.

'We hebben hier geen hoge hekken'

Hoe de kwetsbare jongeren aan de xtc-pillen kwamen, weet de woordvoerster niet. "Dit is ook een vraag die wij ons stellen. We gaan dit uitzoeken. Maar weet dat De la Salle een open instelling is. We hebben hier geen hoge hekken, dus net als elk ander kind kun je met allerhande zaken in aanraking komen. Het is niet zo dat we jongeren 24 uur per dag bewaken, een op een. Er is hier een vorm van vrijheid."

Over de onwelwording werd de woordvoerster geïnformeerd door een van de 'hoofden' van De la Salle. De leeftijd van de jongeren is niet bekendgemaakt. "Maar als je bij De la Salle woont, ben je onder de 18 jaar."

'Met alle jongeren apart in gesprek'

Naar aanleiding van wat er zondagavond gebeurde, gaan de medewerkers van Koraal De la Salle met alle jongeren apart in gesprek. "Al dan niet in aanwezigheid van ouders, als die in beeld zijn. Wat we sowieso doen - dat doe je als ouder ook met je kind - is voorlichting geven over dit soort zaken. Niet alleen over drugs, ook over seksualiteit. Alles waarmee je als puber in aanraking komt. Tijdens de gesprekken na deze gebeurtenis gaan we bekijken hoe we hen nog beter kunnen wapenen tegen dit soort zaken."