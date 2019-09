Vrouw neergestoken voor haar huis in Veghel, dader voortvluchtig

VEGHEL -

Een vrouw is maandagochtend rond kwart over acht voor haar huis aan de Pastoor Kampstraat in Veghel neergestoken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe ze er precies aan toe is. De dader ging er vandoor en is nog voortvluchtig. De politie is op zoek naar hem.