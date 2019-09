Vrouw voor haar huis in Veghel neergestoken: slachtoffer 'flink gewond', dader voortvluchtig

Een vrouw is maandagochtend rond kwart over acht voor haar huis aan de Pastoor Kampstraat in Veghel neergestoken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een woordvoerder van de politie is ze 'flink gewond'. Of haar situatie levensbedreigend is, kon hij maandagochtend niet zeggen. De dader ging er na de steekpartij vandoor.

De politie gaat ervan uit dat de toedracht voor de steekpartij ligt ‘in de relationele sfeer’. "We weten in welke richting we het moeten zoeken", zegt een woordvoerder. "We zijn dan ook gericht op zoek naar hem."

Forensische rechercheurs doen onderzoek in Veghel. Ook worden zoveel mogelijk getuigen gehoord. De omgeving van het huis is afgezet. Of er op het moment van de steekpartij veel mensen op straat waren, is niet bekend.