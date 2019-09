Is Virgil van Dijk de beste voetballer ter wereld? Vanavond zullen we het weten

MILAAN -

Virgil van Dijk hoort maandagavond of hij zich ook een jaar lang de beste voetballer van de wereld mag noemen. De voetballer uit Breda is tijdens een gala van wereldvoetbalbond FIFA in Milaan een van de drie genomineerden, net als Lionel Messi en Cristiano Ronaldo. "Ik denk dat hij wint", verwacht Jan Willem Spaans de auteur van een boek over Van DIjk dat donderdag uitkomt.