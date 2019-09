Tabaksfabrikant biedt Tweede Kamerlid Smeulders uit Helmond een baantje aan, ‘ schaamteloos gewoon’

Smeulders heeft het gesprek met de recruiter (de vrouw die in opdracht van Imperial Brands mensen werft) opgenomen omdat hij verontwaardigd is, zeer verontwaardigd. En wel over het feit dat je als Kamerlid ongevraagd en ongewenst wordt overvallen met de vraag of je voor de tabaksindustrie wilt komen werken. En omdat hij niet de enige is aan wie die vraag is gesteld.. Tijdens het gesprek is duidelijk te horen hoe hij wordt aangezet om te solliciteren.

Niet van gediend

Smeulders: “Ik werk een jaar in de Tweede Kamer en er is mij nog nooit gevraagd te solliciteren op een baan. En al helemaal niet op een baan in de tabaksindustrie. Ik ben hier absoluut niet van gediend. Er ontstaat toch een beetje een vreemd beeld over je. Zonder dat je daar zelf iets aan kunt doen.”

Ook maakt het telefoongesprek duidelijk dat Smeulders niet als enige Kamerlid door de fabrikant werd benaderd. “Sterker, er werd mij zelfs verteld dat er Kamerleden positief zouden hebben geregeerd op het aanbod van Imperial Brands”, vertelt Smeulders. Om welke Kamerleden dit gaat, weet hij niet.

Ridicuul gewoon

Waarom juist hij is gebeld door de de recruiter van de fabrikant is gissen en ook wel wat vreemd. Smeulders is namelijk een fervent tegenstander van roken. ”Maar ze vinden dit geen probleem. Integendeel, juist mijn kritische houding zou van toegevoegde waarde zijn. Om de standpunten van mijn partij Groen Links te beïnvloeden. Ridicuul gewoon. Mijn theorie is dat ze op LinkedIn gewoon op zoek gaan naar Kamerleden met een groot netwerk, zoals ik. Die pikken ze eruit.”

Register tabakslobby

Omdat het ‘ronselen’ van Kamerleden voor de tabaksindustrie geen uitzondering lijkt te zijn, wil Smeulders een debat hierover. En meer openheid van zaken. “Het moet duidelijk worden of en zo ja welke Tweede Kamerleden contact hebben met de tabaksindustrie. En zijn ingegaan op hun aanbod .Daarom stellen we als GroenLinks voor dat er een register komt waarin iedereen kan zien welk Kamerlid heeft gesproken met de tabakslobby."

Smeulders zegt tot nu toe vooral positieve reacties te hebben ontvangen op zijn ‘online-actie’. “Vrijwel iedereen is net zo verontwaardigd als ik."

Schriftelijke reactie Imperial Tobacco

'Imperial Tobacco heeft kennisgenomen van de berichtgeving rond een contact tussen een onafhankelijk recruiteringsbureau en Tweede Kamerlid Smeulders. Op dit moment heeft Imperial Tobacco een vacature voor een Public Affairs manager in Nederland. Voor zo’n functie kan een politiek netwerk van toegevoegde waarde zijn. Het is niet uitzonderlijk dat een recruiter een zo’n breed mogelijk spectrum aan kandidaten benadert, waaronder mensen die actief zijn in de politiek.’

Imperial Tobacco is de Nederlandse vestiging (in Oosterhout) van het Britse Imperial Brands.