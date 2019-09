Remco Erkeland (18) slaapt net niet met zijn skateboard, maar is wel een topper in wording

Op 12-jarige leeftijd begon Erkeland met skaten. “Ik was met mijn ouders bij het NK in Tilburg gaan kijken en toen kwam ik erachter dat skaten wel echt vet was.” Sindsdien staat zijn leven volledig in het teken van skateboarden. “Doordeweeks skate ik zo’n zes à zeven uur per dag, in het weekend soms wel elf uur per dag.”

Bekijk hieronder de video met Remco Erkeland en lees verder.

Olympische sport

Vanaf 2020 behoort skateboarden ook tot de Olympische Spelen. Een deel van de skaters is erop tegen, omdat de Spelen de uitstraling van het skaten zou kunnen aantasten. Maar Erkeland ziet juist wel voordelen. “De sport krijgt zo meer aandacht en daardoor komen er bijvoorbeeld veel meer vette skateparken in Nederland.”

Zelf zou hij ook dolgraag naar de Spelen gaan als skateboarder. "In 2024 zou het misschien kunnen. Die ervaring lijkt me super vet. 2020 zal te vroeg komen, maar ik ga hard werken om er vier jaar later wel bij te zijn."

Pro-skater

Op dit moment is Erkeland nog geen professioneel skater, iets wat hij wel graag zou willen worden. "Nu krijg ik wel eens wat prijzengeld op toernooien, maar als pro-skater kun je wel meer geld verdienen. Skateboarden is gewoon mijn leven dus ik zou heel graag iets in die wereld willen doen."