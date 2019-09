KBO Brabant wil dat Eindhovenaren meer huishoudelijke hulp krijgen: 'Het is een hardleerse gemeente'

Ouderenorganisatie KBO Brabant trekt aan de bel. Gemeenten snijden veel te veel in de huishoudelijke hulp voor gehandicapten en ouderen. En in Eindhoven zijn die het slechtste af, zegt de ouderenbond. Maar daar komt misschien verandering in. Want de rechter heeft de gemeente Eindhoven teruggefloten. Dinsdagavond praat de gemeenteraad van Eindhoven over een oplossing.

Wie bij Thea Scholz thuis komt, zou niet denken dat het er niet schoon is. Toch is dat wel zo. Ze zit in een roltstoel en heeft de longziekte COPD. "Ik kan dus niet tegen stof. Ik heb het benauwd omdat er stof blijft liggen. Ze doen het vlug, vlug, vlug. Anders halen ze het niet." Even stopt Thea met praten. Ze snakt naar adem. Ook zij kreeg minder uren. Ooit was het nog zes uur huishoudelijke hulp per week. Het werden er drie.

Uiteindelijk deed ze te veel zelf waardoor ze een hernia kreeg. Het werd 4,5 uur. Dat is te weinig, zegt ze. Ze hoopt dat dat nu teruggedraaid wordt. Want lang niet alles kan gedaan worden. "Door mijn ziekte zweet ik heel erg. Het bed moest verschoond worden, maar daar hadden ze gewoon geen tijd voor. Dus dat blijft liggen. Er mogen geen gordijnen gewassen worden. Mijn koelkast is al een jaar niet meer gedaan."

'Minister moet ingrijpen'

Het verhaal van Thea staat niet op zichzelf en speelt vooral in Eindhoven, zagen ze bij ouderenorganisatie KBO. Wilma Schrover: "Het is een grote groep mensen.

Veel mensen zijn van vier of vijf uur naar anderhalf uur hulp gegaan. Dat is heel fors. Eindhoven is echt een uitschieter. We hebben voor het eerst een brief naar de minister gestuurd. We hebben gevraagd om in Eindhoven in te grijpen."

Hard hoofd in

Zo ver kwam het niet. Wel vond de rechter het welletjes en tikte Eindhoven in vier zaken op de vingers. Vier keer was het oordeel dat deze Eindhovenaren weer gewoon de hulp moesten krijgen die ze voorheen ook hadden. Nog tweehonderd andere zaken lopen er tegen de gemeente.

Ook de zaak van Thea. Aan de gemeente nu de taak om te kijken hoe het verder moet met die duizenden Eindhovenaren die de hulp ook keihard nodig hebben. Thea wil, net als de KBO, dat alle bijna vijfduizend hulpbehoevenden geholpen worden. Ook zij die geen bezwaar maakten. "Voor allemaal hetzelfde. We zijn allemaal gelijk. Voor iedereen die zorg nodig heeft, moet de gemeente opkomen."

KBO Brabant moet nog zien wat het oplevert. "Ik ben er heel bang voor. Eindhoven heeft tot nu toe verzoeken, bezwaren en beroepen aan zijn laars gelapt. Ik hoop dat de raad ingrijpt en zorgt dat het gebeurt. Maar ik heb er een hard hoofd in. Het is een hardleerse gemeente."