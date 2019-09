Burgemeester Boxtel: ‘Gun jongeren die onwel werden van xtc-pillen bij De la Salle rust’

Burgemeester Fons Naterop van Boxtel roept iedereen op de jongeren die bij jeugdzorginstelling Koraal De la Salle in Boxtel onwel werden na het nemen van xtc-pillen met rust te laten. Dit zei hij maandagmiddag in een video op Facebook.

Zondagavond werden vijf jongeren niet goed na het nemen van xtc-pillen. Ze werden met spoed naar ziekenhuizen in de omgeving gebracht. Eén van hen was er volgens de politiewoordvoerder ‘slecht aan toe’. Maandagochtend liet een woordvoerster van de instelling weten dat ze allemaal inmiddels ‘aan de betere hand zijn’.

Burgemeester Naterop plaatste maandagmiddag een filmpje op Facebook waarin hij zegt dat hij ‘blij is te horen dat het beter gaat met de jongeren’. “De politie is volop bezig met het onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Ze houden mij op de hoogte. In de tussentijd zou ik iedereen willen vragen om de jongeren en De la Salle rust te gunnen. Zo kan het personeel van De la Salle zich weer volledig richten op de zorg van haar bewoners."