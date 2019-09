Drie dakdekkers beschoten in Etten-Leur, man en vrouw aangehouden

Drie dakdekkers die aan het werk waren op een huis aan de Marterhof in Etten-Leur zijn maandagmiddag onder vuur genomen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De politie heeft tot nu toe twee mensen aangehouden.

De dakdekkers werden rond vier uur beschoten. Volgens getuigen is er vijf keer geschoten. De daders vluchtten daarna meteen weg. In een woning aan de Egelhof in Etten-Leur zijn een man en een vrouw aangehouden. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Eén slachtoffer heeft zich bij de politie gemeld. De andere twee slachtoffers zijn bij de politie nog niet bekend.

Onderzoek

In de buurt van de woning aan de Marterhof heeft de politie enkele kogelhulzen gevonden. Deze plaatsen zijn afgezet en een forensisch medewerker stelt een sporenonderzoek in.

Aan de Egelhof, waar de twee mensen zijn aangehouden, zoekt de politie met een speciale speurhond voor vuurwapens. Daarnaast verhoort de politie daar verschillende getuigen.