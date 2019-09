Nancy en zussen de dupe van faillissement Thomas Cook: 'Moesten 2000 euro betalen in Griekenland'

Wat maandag een lui dagje aan het zwembad in het Griekse Corfu moest worden, werd er uiteindelijk eentje van een heleboel geregel. Nancy van den Hurk-Becks uit Mariahout werd samen met haar zusjes Anita en Riki namelijk de dupe van het faillissement van de Britse touroperator Thomas Cook. Toen ze aankwamen in het hotel, kregen ze te horen dat er geen kamer meer voor ze was. In plaats daarvan moesten ze een nieuwe kamer betalen van ruim 2000 euro.

“Tot aan het vliegveld in Corfu ging alles nog goed”, vertelt Nancy. “Toen we aankwamen in het hotel, vertelde de receptionist dat we even moesten wachten voordat we de kamer in konden.”

Failliet

De drie zetten daarom hun koffers weg en besloten om aan het zwembad even bij te komen van de reis. Toen werden ze gebeld door de receptionist. Anita is toen naar de receptie gegaan. Daar kreeg ze te horen dat er geen kamer meer beschikbaar voor ze was, omdat Thomas Cook failliet was gegaan.

Thomas Cook Nederland vliegt vooral naar Zuid-Europese zonbestemmingen vanaf Schiphol en Eindhoven Airport. Maandag meldde de Britse touroperator dat ze stoppen met alle activiteiten vanwege financiële problemen. Alle boekingen bij Thomas Cook werden geannuleerd. Wereldwijd zouden ongeveer 600.000 reizigers de dupe zijn geworden. Maandagavond werd bekend dat alle vertrekkende vluchten voor dinsdag ook zijn geschrapt.

“Er is iets niet helemaal goed gegaan”, zei Anita toen ze weer terug kwam bij de andere twee zussen. In eerste instantie moesten ze lachen. Toen ze daarna probeerden te bellen naar Thomas Cook, verdween die lach weer. Ze namen de telefoon namelijk niet op.

2000 euro

Vervolgens belden de zussen met de ANVR (Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen). “Die zeiden dat ze zouden proberen om het geld terug te krijgen. Maar daar hadden we op dat moment niks aan”, zegt Nancy.

De receptionist kon ze niet veel meer bieden. “We moesten een nieuwe kamer boeken, anders konden we nergens heen. Of we moesten door Corfu gaan zwerven.” Ze moesten daarom een nieuwe slaapplaats boeken in het hotel. “Dat kostte ons ruim 2000 euro.”

'Hopen dat de terugreis wel lukt'

De drie zussen hopen nu dat ze volgende week maandag, als de terugreis is gepland, nog terug kunnen vliegen naar Nederland. “We vertrouwden het allemaal niet meer, dus hebben we ook gebeld met Transavia. Die zeiden dat ze er vanuit gaan dat we gewoon terug kunnen vliegen. Dat hopen we dan maar”, aldus Nancy.