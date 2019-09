Politie observeerde moordverdachte Joop V. kort voor fatale aanrijding in Escharen

Joop V., de verdachte in een moordzaak in Roemeniƫ, werd maandagmiddag op afstand in de gaten gehouden door de politie vlak voor hij verongelukte op de Vegetasscheweg (N321). Een observatieteam volgde hem onopvallend. Uit niets blijkt dat de bestuurder het observatieteam heeft opgemerkt, meldt het Openbaar Ministerie (OM).

Het observatieteam was aanwezig in afwachting van toestemming vanuit Roemenië om V. aan te houden. Daarover was op dat moment overleg gaande tussen het OM in Nederland en de Roemeense autoriteiten.

'Op ruime afstand'

Het observatieteam reed 'met een normale snelheid en op ruime afstand van de verdachte' tussen het andere verkeer. Op de verbindingsweg tussen de A73 bij Cuijk en Grave reed V. met zijn auto tegen een vrachtwagen aan. Joop V. overleed ter plekke. De vrachtwagenchauffeur raakte lichtgewond.

LEES OOK: Ex-verloofde van Joop V. die Roemeens meisje zou hebben vermoord: ‘Komt niet als verrassing’

In Roemenië was een klopjacht gaande op de 47-jarige man uit Cuijk. Hij wordt daar verdacht van het ontvoeren en vermoorden van de 11-jarige Mihaela Fieraru. Sinds vrijdag waren meer dan tweehonderd mensen naar haar op zoek. Zondag werd haar lichaam uiteindelijk gevonden in een veld, een paar kilometer van haar woonplaats Gura Suţii ten noorden van de hoofdstad Boekarest.

Huiszoeking

De politie is dinsdagochtend rond elf uur in Beers begonnen met een onderzoek in het huis van Joop V.. Er zijn ruim tien agenten bij de woning aanwezig. In het huis, een boerderij, maar ook in de naastgelegen stallen wordt druk onderzoek gedaan. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) wordt de huiszoeking gehouden 'in het kader van ondersteuning van de Roemeense politie'.

V. woont in Beers, maar bezocht Roemenië veelvuldig. Volgens journalisten in Roemenië deed V. het land zeker acht keer aan in de afgelopen twee jaar tijd.

Heb je gedachten over zelfdoding of behoefte om met iemand hierover te praten? Bel of schrijf met hulplijn 113, telefoonnummer 0900 - 0113.