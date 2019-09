Jongen (16) opgepakt voor verstrekken xtc-pillen aan jongeren bij zorginstelling Boxtel

BOXTEL -

De politie heeft maandagmiddag een jongen van 16 uit Nieuwegein aangehouden voor het verstrekken van xtc-pillen aan jongeren uit jeugdzorginstelling Koraal De la Salle in Boxtel. Vijf jongeren, inclusief de verdachte, werden na het gebruik van de drugs onwel. Ze belandden in het ziekenhuis. Eén van de jongeren was er in eerste instantie zelfs ernstig aan toe. Inmiddels zijn ze allemaal weer thuis.