Echtpaar uit Cuijk al dertig jaar vermist, wat is er gebeurd met Jan en Riet Kelders?

Wat is er gebeurd met Jan en Riet Kelders? (Foto: Politie.nl)

“Het kan toch niet zo zijn dat het voor altijd onduidelijk blijft wat er met Jan en Riet Kelders is gebeurd. Er moeten toch mensen zijn die meer weten.” Met deze woorden vraagt Jeroen Snellen, coördinator van het coldcaseteam van de politie Oost-Brabant opnieuw aandacht voor de vermissing van het echtpaar Kelders uit Cuijk. Dertig jaar geleden verdwenen zij van de aardbodem.

Het coldcaseteam heropende in 2016 het dossier van deze vermissingszaak. Een betonnen vloer onder de voormalige woning van het echtpaar, inmiddels een kapsalon, werd opengebroken. Het gerucht ging dat ze onder die vloer zouden liggen, maar er werd niks gevonden.

Alle tips die sinds het onderzoek in 2016 nog bij de politie binnenkwamen, werden onderzocht. “Maar helaas nog geen spoor van Jan en Riet”, laat de politie weten.

Vertrokken met onbekende bestemming

Op 22 september 1989 vertrok het echtpaar, allebei bijna zestig, met onbekende bestemming vanuit hun huis aan de Haagsestraat in Cuijk. Vanaf dat moment is geen levensteken meer van hen ontvangen. Er werd vanuit gegaan dat ze er misschien een tijdje tussenuit waren.

Engeland

Riet en Jan hadden vanuit hun onderneming als bouwers van draaiorgels een groot internationaal netwerk opgebouwd en er werd gedacht dat ze mogelijk naar Engeland waren gegaan. Maar toen drie weken later de bestelauto van Jan en Riet werd teruggevonden in Vlissingen, werd deze optie al snel uitgesloten. Zeker omdat op passagierslijsten van de schepen van Vlissingen naar Engeland geen spoor van Jan en Riet te bekennen is.

Het echtpaar is verdwenen en er wordt volgens de politie van het ergste uitgegaan.

Nu, na dertig jaar, hoopt de politie door nog een keer aandacht te vragen voor de vermissing dat er toch nog mensen informatie hebben die ze willen delen. “Elke tip, al lijkt deze nog zo klein en onbeduidend, kan het coldcaseteam op het goede spoor zetten”, zegt coördinator Snellen.

Er is volgens een woordvoerder overigens geen concrete aanleiding voor de aandacht die de politie nu vraagt voor de zaak.