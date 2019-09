E-sporter, student en keeper, Dennis combineert het allemaal

Of hij zich ook een echte prof voelt? "Ik doe gewoon wat ik leuk vind. Ik heb hier veel plezier in en ben blij dat ik dit kan doen." Hij speelt het spelletje pas een aantal jaar heel serieus, maar daarvoor speelde hij het al vaak met vrienden. Hij merkte al snel dat hij daar veel won. "Ik denk dat je een stukje talent moet hebben maar het heeft ook te maken met veel spelen en kijken hoe de rest het doet."

Vooral een mooi bijbaantje dus, want Dennis neemt zijn studie gezondheidswetenschappen erg serieus. "In het weekend speel ik minimaal zes uur, doordeweeks is het kijken wat mijn agenda toelaat qua school. Ik denk een uur of vier." Dat is lang niet zo veel uren als zijn tegenstanders, maar daar maakt de Valkenswaarder zich niet zo druk om. "Ik denk dat als je te veel speelt je ook helemaal gek wordt van het spel, op een gegeven moment. Ik denk dat de juiste balans daarin vinden perfect is."

Bekijk in de video hoe Dennis zijn baan als e-sporter combineert met zijn studie en keepen.