Vader woest over spijkers in schommels: 'Welke gek heeft dit gedaan?'

Suzan Duijts is gastouder en is nu extra alert als ze met de kinderen gaat spelen.

Diego Derkx uit Eindhoven deed zondag een lugubere ontdekking toen hij in de speeltuin aan Amienslaan met zijn dochter wilde gaan schommelen. “Ze ging op de schommel zitten en voelde toen iets scherps aan haar bil. Daarna sprong ze er meteen vanaf. Ik ging kijken en ik zag in elke schommel een spijker zitten. De punten staken uit het zitje. Ik dacht: ‘Welke gek heeft dit gedaan?‘ Dit kan gewoon niet!”

De spijkers zijn er volgens Derckx moedwillig in geslagen. “Die krijg je er niet zomaar doorheen. Die moet je echt met een hamer erin slaan. Ik zou niet weten wie het gedaan heeft. Ik moet het niet zien in ieder geval. Want dan komt het niet goed.”

De 7-jarige dochter van Derkx heeft zich niet bezeerd. “Ze is er goed mee weg gekomen. Ze vertelt er overal over. Gisteren wilde ze weer naar de speeltuin, maar ik kijk nu wel uit als ze gaat schommel.”

Ook andere bewoners van de wijk de Achtste Barrier in Eindhoven reageren vol afschuw. De speeltuin is een plek waar de kinderen onbezorgd moet kunnen spelen. Niet een plek waar je elke keer een inspectie moet uitvoeren. “Ik ben ervan geschrokken”, zegt de moeder van een jongetje van twee. “Ik heb de neiging om mijn kind nu weg te halen, want ik zou niet willen dat hij er met zijn billen op gaat zitten. Het is bizar dat iemand dit kan doen.” Zou er dan iets spelen in de wijk? Het antwoord is nee. “We wonen hier nu zeven jaar en we hebben nog nooit iets meegemaakt.”

Gif gestrooid

Een man die met zijn hondje wandelt, kan er niet over uit. “Ik vind het schandalig. Dit is niet normaal. Ze hebben hier een tijdje terug ook gif voor de honden gestrooid.”

De opvang van gastouder Suzan zit ook in de Amienslaan, dezelfde straat als waar de schommel staat. “Ik vind het verschrikkelijk. Mijn kinderen spelen hier en kunnen zo ernstig gewond raken. En met de gastkindjes speel ik hier ook geregeld. Het is niet echt handig voor de kinderen. Ze klimmen erop zonder te kijken. ”

Incident

De wijkagent meldde het incident op Instagram. Hij laat weten dat het om drie spijkers ging. Iemand heeft het bij de politie gemeld. “Gelukkig zag hij het voordat zijn kind in de schommel ging zitten. Er zijn dus gelukkig geen gewonden gevallen.” De politie gaat uit van een incident. “Er zijn geen andere meldingen bekend.”

Ondertussen maakt ook een groep ouderen die door de wijk wandelt zich druk over het voorval. De reacties zijn steeds hetzelfde. ‘Niet normaal!’. ‘Als de kinderen daarop gaan zitten, dat is afschuwelijk’. ‘Wie doet zoiets?’.

Gastouder Suzan neemt geen enkel risico. “Ik kijk van tevoren of er geen spijkers of andere dingen zijn waar de kinderen zich aan kunnen bezeren.”