Enorme jeukpiek door de eikenprocessierups, ook volgend jaar weer veel ellende verwacht

We konden er deze zomer niet omheen: de eikenprocessierups teisterde onze provincie en hun brandharen zorgden voor overlast. In Brabant gingen mensen het vaakst naar de huisarts omdat ze last hadden van de jeuk. Ook volgend jaar is de kans groot dat we in Brabant weer veel overlast door de rups zullen krijgen, zegt expert Henry Kuppen van het Kenniscentrum Eikenprocessierups van de Wageningen Universiteit.

De jeukpiek lag in de laatste week van juni, zo blijkt uit onderzoek van Nivel, het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg. Toen bezochten van iedere 100.000 Brabanders er 150 de huisarts vanwege jeuk. In andere jaren waren dat er slechts 20 per 100.000.

Omroep Brabant lanceerde in juni een meldpunt eikenprocessierups. Daar kwamen meer dan 9.000 klachten op binnen. Ook daar klaagden mensen over veel jeuk.

Volgend jaar zullen we ook weer veel last krijgen van de jeuk, waarschuwt Kuppen. "Als we kijken naar de hoeveelheid nesten en de ontwikkeling, verwachten we in 2020 hetzelfde beeld als dit jaar."

Niet wegbranden

Samen met 500 professionals besprak de expert woensdag hoe de overlast beperkt kan worden. Er verscheen ook een update van de Leidraad Beheersing Eikenprocessierups. "We kunnen de eikenprocessierups niet uitroeien, tenzij we alle eikenbomen kappen. Dat willen we niet. Ziekten horen erbij, dat moet je accepteren. Het wegbranden van nesten vind ik ook geen goede methode. Brandharen kunnen zich door de opwervelende lucht juist verder verspreiden."

De experts zien het meer in biodiversiteit. De eikenprocessierups heeft een aantal natuurlijke vijanden, zoals de sluipwesp, de grasvlieg en diverse vogels. Kuppen: "Door aan beter bermbeheer te doen, krijg je meer diversiteit, Zo willen we meer begroeiing onder de eiken stimuleren, andere beplanting in de bermen zetten, meer nestkastjes ophangen. Zo krijg je balans in de natuur."