Vrouw die zwaargewond raakte toen ze werd gebeten door een jackrusselterriër, mag weer naar huis

De vrouw die dinsdag in een parkeergarage in Waalwijk werd aangevallen door een hond, mag woensdag in de loop van de dag weer naar huis. Dat bevestigt de politie. De vrouw van rond de 70 was door een jackrussellterriƫr in haar been gebeten. Ze bloedde hevig en werd met spoed naar het ziekenhuis is gebracht.

De vrouw werd aangevallen in de parkeergarage van zorgcomplex Koetshuis. Ze liet daar haar hond uit omdat het buiten slecht weer was. Ook een man liet daar zijn twee honden uit. De man verklaarde tegenover de politie dat zijn twee honden aangelijnd waren, maar dat de jackrussellterriër was losgebroken.

De honden kregen het met elkaar aan de stok. Toen de vrouw de honden uit elkaar wilde halen, werd ze aangevallen door de jackrussellterriër van de man. Eerder werd nog gemeld dat het ze door twee honden aangevallen zou zijn.

Het is niet de bedoeling dat honden in parkeergarage worden uitgelaten.

Volgens de beheerder van het zorgcomplex is het niet de bedoeling dat er honden worden uitgelaten in de garage. Een bewoner van het complex zegt echter dat het vaker gebeurt als het slecht weer is. “Je loopt liever niet buiten met je hond met slecht weer. Dan is de parkeergarage een leuke plek om een flink eind heen en weer te lopen.”

De hond is niet in beslag genomen. De politie onderzoekt nu of de jackrussellterriër vaker andere honden of mensen heeft aangevallen. Ook onderzoekt de politie hoe het precies heeft kunnen gebeuren en of de hond werd opgehitst om de vrouw aan te vallen, maar de politie gaat daar niet van uit.

