Tisha Volleman hoopt via WK turnen haar olympische droom waar te maken

EINDHOVEN -

Tisha Volleman is door bondscoach Gerben Wiersma opgenomen in de selectie voor het WK turnen in Stüttgart. De Eindhovense is een van de zes turnsters die vanaf vrijdag 4 oktober de Nederlandse kleuren verdedigen en deelname aan de Olympische Spelen van 2020 in Tokyo proberen af te dwingen. Het team bestaat verder uit Sanne en Lieke Wevers, Vera van Pol, Eythora Thorsdottir en Naomi Visser.