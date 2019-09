Lekkende vrachtwagen bij tankstation aan de A2, brandweer rukt met vier wagens uit

De brandweer is groot uitgerukt (foto: SQ Vision).

MAARHEEZE -

Bij het tankstation De Groote Bleek aan de A2 bij Maarheeze staat het verkeer vast vanwege problemen met een lekkende vrachtwagen op de parkeerplaats. Het is onduidelijk wat er precies aan de hand is met de vrachtwagen, maar er is waarschijnlijk vloeistof gelekt.