Kees van Eggelen (59) sinds donderdag vermist: 'Hij is zijn huis uit gezet en daarna verdwenen'

Kees van Eggelen (59) uit Den Bosch wordt sinds vorige week donderdag vermist. De politie denkt dat hij op dit moment in Maastricht is, omdat daar voor het laatst met zijn pinpas is gepind. Zijn familie maakt zich grote zorgen: “Het is wachten tot het fout gaat”, zegt zijn dochter Rachel Elijah.

Rachel vertelt dat haar vader ‘psychisch niet in orde is’. “Hij is heel eigenwijs en hij wil zich niet laten helpen. Vorige week is hij zijn huis uitgezet, en sindsdien is hij spoorloos verdwenen”, zegt ze. “Met de dag gaat hij achteruit. Het is heel erg zorgelijk. We zijn bang dat er iets ergs gaat gebeuren.”

Volgens Rachel is hij nog nooit eerder weggelopen. Nu kan zijn familie hem op geen enkele manier bereiken: “Normaal gesproken houdt hij wel contact, maar sinds dat hij weg is horen we niks meer van hem. De telefoon gaat wel gewoon over, maar hij neemt niet op”, aldus Rachel.

Kees droeg zijn laatste dag dat hij gezien is een blauwe spijkerbroek met een geruite blouse en een felblauwe jas. De bankpas van Kees is voor het laatst gebruikt in Maastricht. Hij zou ook een paar dagen in Valkenburg zijn geweest.