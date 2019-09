Meerkamp atleet Pieter Braun kan belangrijke slag slaan op WK voor Olympisch-ticket

Bekijk hieronder de video met Pieter Braun en lees verder.

Het was even wachten voor Pieter Braun, maar het WK atletiek in Doha start deze vrijdag. "Normaal heb ik nu al bijna vakantie, want dit WK staat wel laat ingepland. Het is daarom wel lekker dat we nu kunnen gaan beginnen", zegt de 26-jarige Braun.

Meerkamp

Braun is dus een meerkamp atleet, maar wat is dat nou precies? "Meerkamp is de basis van de atletiek", zegt Braun. "Als je begint met atletiek doe je eigenlijk van alles. De meeste atleten kiezen uiteindelijk het onderdeel waar ze het beste in zijn, maar bij de meerkamp blijf je alles doen."

Bekijk hieronder in de tweet wat de meerkamp precies is en lees verder.

Olympische Spelen

Het WK in de atletieksport is anders dan het WK voetbal, aangezien het in de atletiek natuurlijk vooral om de Olympische Spelen draait. Desalniettemin is het WK in Doha wel degelijk van belang voor Braun. "Ik heb me nog niet gekwalificeerd. Maar een goed WK zou de doorslag kunnen geven voor de Spelen." Maar zorgt dat niet voor extra druk? "Nee, dat werkt bij mij eigenlijk niet zo. Ik ga juist wel lekker op die prestatiedruk."