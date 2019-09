Man van 41 die meisje van 16 ontvoerde voor jihad-huwelijk, moet vier jaar de cel in

Een 41-jarige man die een 16-jarig meisje uit Heesch ontvoerde voor een jihad-huwelijk moet vier jaar de cel in. Ook krijgt hij tbs met dwangverpleging opgelegd en moet hij 5000 euro aan de inmiddels volwassen vrouw betalen, zo heeft het gerechtshof in Den Bosch bepaald.

In juli 2016 haalde de verdachte het meisje thuis op en nam haar zonder toestemming van haar moeder mee naar België. Daar gijzelde hij haar drie weken lang op verschillende adressen. Hij mishandelde haar en hield haar tegen haar zin vast.

De man trouwde met het meisje in een islamitisch huwelijk en wilde met haar afreizen naar Syrië. Uiteindelijk durfde het meisje de Belgische politie te bellen. Die heeft haar bevrijd.

Eerder gaf de rechtbank Oost-Brabant de man een lagere straf. Er zou namelijk niet genoeg bewijs zijn dat de man terroristische voorbereidingshandelingen trof. Zowel de verdachte als justitie gingen in hoger beroep.

Vlaggen van IS

Op de computer van de man werden onder andere documenten gevonden met jihadistisch gedachtegoed en informatie voor een vertrek naar en verblijf in het strijdgebied in Syrië en Irak. Daarnaast had hij vlaggen van IS en radicaal-islamitische literatuur in zijn bezit.

Ook had hij een aantal goederen verzameld die van pas zouden komen tijdens zijn verblijf in Syrië om daar te vechten voor Islamitische Staat, zoals een oliekachel en winterkleding.