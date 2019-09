Nadine Broersen wil zich na twee jaar vol blessureleed bewijzen op WK atletiek

Bekijk hieronder de video met Nadine Broersen en lees verder.

Nee, echt als een verrassing kwam het niet voor Broersen dat ze alsnog naar Doha mocht voor het WK. De meerkamp atlete uit Dongen kreeg het pas begin deze maand te horen, maar stiekem hield ze er al een beetje rekening mee. “Ik heb de laatste tijd de ranglijst goed in de gaten gehouden, maar ik wilde het natuurlijk wel heel graag zwart op wit zien. Maar ik ben echt heel blij dat ik kan gaan.”

Olympische Spelen het hoofddoel

Broersen ziet het WK in Doha als een mooie opstap naar het grote doel van iedere atleet: de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio. “Ik sta er op de ranking al aardig goed voor, beter dan ik had verwacht. Natuurlijk is het WK van belang voor de Spelen. Het zou heel fijn zijn als ik de limiet direct haal en anders is het afwachten.”

Lange blessureperiode

“Het gaat nu hartstikke goed”, zegt Broersen over haar fysieke gesteldheid. De atlete kampte de afgelopen twee jaar met veel blessureleed, maar is nu naar eigen zeggen helemaal fit.

“Maar dat moet ik wel even afkloppen zometeen. Ja, die periode was heel pittig. Maar ik wist en ik weet dat er nog zoveel in zit. Stoppen of opgeven is daarom ook echt geen optie. "

En in Doha wil Broersen aan de wereld laten zien dat ze er nog steeds is. "Ik ben tevreden wanneer ik heb laten zien wie Nadine Broersen is."