Braderie eindigt met een kater: dief jat complete bar met tap en fusten bier in Helmond

De jaarlijkse braderie bij winkelcentrum De Bus in Helmond was weer net zo gezellig als altijd, maar eindigde toch met een kater. De gehuurde bar met tap en al het overgebleven bier werden een dag later op klaarlichte dag gestolen. Hondsbrutaal, vindt de organisatie van de braderie.

De ondernemersvereniging die de braderie organiseert, vertelt dat er zoals elk jaar een tent met livemuziek was en dat er bar was gehuurd. De bar en fusten stonden een dag later in het Helmondse winkelcentrum zodat ze weer opgehaald konden worden.

Nog voordat ze opgepikt konden worden, werd de hele boel gestolen. De dief of dieven zijn er dus met een complete bar vandoor gegaan. “Dit is nog nooit gebeurd”, vertelt een van de organisatoren die liever anoniem wil blijven.

Volgens de organisatie zijn de daders tegen de 30 jaar oud, maar de politie meldt daar niks over. Volgens de organisatoren staan de daders duidelijk op beeld.