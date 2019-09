Er zijn er 6866 jarig, hoera! Dat kun je wel zien dat zijn zij! Meeste jarigen op 30 september

Er is vandaag waarschijnlijk al veel ‘lang zal ze leven’ gezongen in Brabant. 30 september is namelijk de dag dat de meeste Brabanders jarig zijn. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. 6866 mensen mogen vandaag kaarsjes uitblazen.

Als we naar alle verjaardagen in heel Nederland kijken, is 25 september de datum waarop de meeste mensen jarig zijn. De meeste Brabanders zijn echter vijf dagen later pas jarig.

Maar… welke dag was het negen maanden geleden dan? Als we niet uitgaan van een schrikkeljaar, was het negen maanden voor 30 september 30 december. Het jaar was dus vlak voor de jaarwisseling nog even leuk afgesloten.

Meeste en minste jarigen

Niet alleen in september zijn er veel Brabanders jarig, maar ook in mei. De meeste Brabanders zijn jarig op:

30 september (6866)

25 september (6689)

3 mei (6643)

Logischerwijs zijn de minste mensen jarig op 29 februari (1481), omdat die datum door het schrikkeljaar maar één keer in de vier jaar voorkomt. Daarnaast zijn er op bepaalde feestdagen ook niet veel mensen jarig. Buiten 29 februari om is het aantal jarigen namelijk het minst op:

1 januari (4960)

26 december (4997)

25 december (5419)

Het is wel erg toevallig dat de minste mensen jarig zijn tijdens de feestdagen. Volgens de woordvoerder van CBS heeft dit te maken met de geplande bevallingen. "Mensen willen tijdens de feestdagen liever niet bevallen. Keizersnedes en ingeleide bevallingen worden daarom of vlak daarvoor gedaan, of vlak daarna", zegt hij.

Kijk hier hoeveel mensen er op dezelfde dag jarig zijn als jij: