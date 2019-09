In de nieuwe StationsHuiskamer moet het plezieriger worden om op de trein te wachten

De opening van de zogenaamde ‘StationsHuiskamer’ op NS Station Boxtel had woensdagmiddag wel een heel hoog Boxtel-gehalte. Want de opening werd verricht door NS president-directeur Roger van Boxtel, in gezelschap van twintig mensen die ook Van Boxtel heten. Zij werden vanwege de opening van de luxueuze wachtkamer getrakteerd op taart en een drankje.

De StationsHuiskamer moet het de passagiers prettiger maken om op de trein te wachten. Er zijn comfortabele stoelen geplaatst en er zijn voorzieningen als wifi, stopcontacten, actuele reisinformatie en de mogelijkheid om iets te eten of drinken. De medewerkers van de voormalige Kiosk zijn nu gastvrouwen en gastheren van de StationsHuiskamer en een belangrijk aanspreekpunt voor de reizigers.

De NS is bezig om tal van stations op te knappen. Onderdeel daarvan is het openen van meer van dit soort huiskamers op regionale stations. In 2021 wil NS er in totaal 35 geopend hebben, waarbij Boxtel voorlopig nog de enige in Brabant zal zijn. NS topman Rogier van Boxtel is blij met de nieuwe wachtruimte: "De StationsHuiskamer is om passagiers nog comfortabeler te laten reizen. Dat ze zich thuis voelen als ze op reis gaan of een trein missen."

De andere Van Boxtels die bij de opening aanwezig waren zijn blij om eens wat naamgenoten te treffen. "Ik ben hier met mijn opa. Wij komen uit Boxtel maar hebben geen verdere familie met deze naam. Ook Roger van Boxtel is geen familie. Maar wel heel leuk om hiervoor, door onze achternaam, uitgenodigd te worden."

Er is nog maar één huiskamer op een station in Brabant. Maar volgens topman Van Boxtel worden dat er snel meer. "Die belofte is bij deze gedaan en dat ga ik bij de directeur van de NS-stations regelen."

De StationsHuiskamer in Boxtel is open van maandag tot en met vrijdag van 06.00 tot 19.00 uur en op zaterdag en zondag van 09.00 tot 17.00 uur.