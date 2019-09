Paaldanseres Dineke Minten kan toch naar het WK dankzij geld van liefhebbers

De 29-jarige paaldanseres verdedigt in Canada haar wereldtitel. Ze had dit keer hulp nodig van anderen nodig om de reis voor elkaar te krijgen. Bijklussen in een nachtclub was geen optie. "Dat is heel iets anders, daar ga ik natuurlijk niet aan beginnen."

Imago

Omdat haar spaarpot leeg is, moest ze een beroep doen op anderen en dat is uiteindelijk gelukt. Als uithangbord van de sport hoopt Minten dat de paaldanssport een positiever imago krijgt en ook kinderen vaker aan paaldansen gaan doen.

Bekijk hieronder de video van Dineke Minten die zich voorbereidt op het WK.