Prinsessen komen samen voor koninklijke fotoshoot: 'Van mij mag het zo gek mogelijk'

'Ik voel me net alsof ik bij de koningin zit', zegt een van de meiden die afgelopen voorjaar haar communie deed in een roze jurk met een enorme sleep. Dezelfde jurk heeft ze woensdag weer aangetrokken, maar wie mooi wil zijn moet pijn lijden: 'soms voelt hij zwaar en naar de wc gaan is lastig, maar gelukkig is hij wel heel erg mooi.'

Ontwerpster Mandy van de Mortel is apetrots als ze alle meiden bij elkaar ziet staan: 'Het is mijn werk, maar ook mijn liefde.' Met alle jurken is ze weken bezig geweest en ze zijn tot in de detail afgewerkt: glitters, bloemetjes, kanten stofjes. Niets ontbreekt. Mandy: 'Van mij mag het zo gek mogelijk. Als kind was is al over the top. Het heeft er altijd al ingezeten.'