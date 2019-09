'PSV maakt het zichzelf onnodig moeilijk tegen FC Groningen', maar blijft ongeslagen in eredivisie

Bekijk hieronder de analyse van clubwatcher Job Willemse en lees verder.

Wedstrijd nummer vier in twaalf dagen tijd voor PSV begon nog alleraardigst door een doelpunt van aanvoerder Pablo Rosario na twaalf minuten. Het was de eerste goal van de middenvelder in de eredivisie, al liet hij dat niet blijken. Rosario juichte zelfs helemaal niet. "Ik was er wel heel blij mee. Ik was van binnen heel blij."

Geen statement

De jonge middenvelder van PSV kreeg de afgelopen periode veel kritiek over zich heen, maar Rosario wilde niet door middel van het niet juichen een statement maken.

Bekijk hieronder de video met de reactie van Pablo Rosario en lees verder.

In de eerste helft liep PSV nog uit naar 2-0: na een goed lopende aanval van achteruit was nota bene Denzel Dumfries het eindstation die FC Groningen-doelman Sergio Padt in de korte hoek wist te verschalken. In de tweede helft gebeurde vervolgens weinig en suste PSV zichzelf in slaap.

Aansluitingstreffer

Mede daardoor kon FC Groningen weer terug in de wedstrijd komen, terwijl de noorderlingen geen enkel moment aanspraak maakten op meer dan nul punten in het Philips Stadion. Ramon Pascal Lundqvist (oud-PSV) bracht de spanning na zeventig minuten terug.

Lees verder onder de tweet.

En die spanning kwam ook echt daadwerkelijk terug. Dat was te merken in het stadion, al gingen de supporters van PSV er nogmaals vol achter staan. Uiteindelijk hield de ploeg van Van Bommel stand en liep het geen averij op in de titelstrijd. Bruma maakte er zelfs nog 3-1 van in de laatste minuut, waardoor de Eindhovenaren na zeven duels nog altijd ongeslagen zijn in de eredivisie.

Bekijk hieronder de reactie van Daniel Schwaab na zijn rentree in de basis bij PSV.