Fraude bij Altenastaete in Nieuwendijk: zorginstelling declareert veel, maar levert niet altijd zorg

Zorginstelling Altenastaete in Nieuwendijk heeft in 2017 en 2018 gefraudeerd met rekeningen. Zo declareerde het bedrijf rekeningen bij verzekeraars voor kosten die niet gemaakt zijn.

Dat blijkt uit onderzoek van tv-programma Pointer, Reporter Radio en nieuwssite Follow The Money.

Altenastaete maakte in 2017 36 procent winst en in 2018 zelfs 51 procent, terwijl volgens een hoogleraar van Tilburg University vijf procent normaal is. “Dat betekent dat je te weinig personeel hebt of zorg declareert die helemaal niet gegeven wordt”, aldus hoogleraar Openbare Financiën, Harrie Verbon. Hij analyseerde verschillende jaarrekeningen van zorginstellingen waaronder die van Zorginstelling Altenastaete.

Bij de tv-uitzending van Pointer werd het voorbeeld genoemd van een echtpaar dat in een appartement in Nieuwendijk woonde. De moeder van Regina Zonnenberg en Coraline Kamphof kon na een beroerte niet meer zelfstandig wonen, maar de vader was kerngezond. De huurkosten waren 3500 euro per maand en dan krijgt Altenastaete ook nog 3900 euro aan zorgkosten voor de moeder via de overheid. In totaal wordt dus 7400 euro per maand verdiend.

Kilo's afgevallen

Volgens een dochter is er echter regelmatig niet genoeg personeel om hun moeder of andere patiënten naar het toilet te laten gaan en is er geen kok die fatsoenlijk kookt. Hun vader viel 15 kilo af.

Ook een oud-medewerker geeft aan dat er te weinig personeel is en dat de directie ‘dollartekens in de ogen had’. Zo kreeg het personeel overuren niet betaald.

Altenastaete bestaat volgens de onderzoeksjournalisten uit een constructie van bv’tjes met een privéholding erboven. Daar stromen miljoenen heen.

Fraude

De vader van Zonnenberg en Kamphof kreeg bovendien het verzoek een zorgplan te tekenen. De eerste twee keer deed hij dat, er stond in dat hij zorg nodig had. De instelling declareerde bijna 19.000 euro aan kosten, terwijl geen zorg nodig was of gegeven werd.

De ouders zijn inmiddels verhuisd, de zorgverzekeraar VGZ onderzoekt hun zaak.

De directrices willen geen reactie geven aan Pointer, maar stellen zoveel te verdienen doordat ze zo hard werken.

Ook vijftien andere Brabantse zorginstellingen gingen volgens het onderzoek in de fout in,